Мирний план Ердогана щодо України, ймовірно, зміниться. Ось, чого слід очікувати

Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець спеціально для "Телеграфа":

Тему мирних переговорів між Росією та Україною цього тижня актуалізували не лише представники США, а й Туреччини. Турецький лідер Ердоган, який вже неодноразово намагався схилити Зеленського до переговорів з путіним, вкотре заявив, що докладе максимум зусиль, щоб організувати діалог між представниками воюючих країн.

Слід розуміти, що Ердоган знаходиться на якійсь розтяжці між Україною та Росією. І, як на мене, більше допомагає країні-агресорові. Наприклад, Туреччина допомагає Росії обходити санкції. Про це вже неодноразово повідомляли західні джерела. Має вона і енергетичні зиски, і торгові, і туристичні.

При цьому Ердоган намагається зіграти роль миротворця, який зможе помирити Київ та Москву. Зрозуміло, що це – неможливо. Такого не допустить ні сама Україна, ні колективний Захід.

Але ігри турецького президента навколо війни та миру в Україні продовжуватимуться. Просто він може стримати амбіції. Наприклад — ну, якщо не вдається укласти всеосяжну мирну угоду, давайте домовлятися точково. Зернова угода (що потребує продовження), обмін полоненими. А там, дивишся, можна спробувати щось "вирішувати" і щодо ситуації навколо Запорізької АЕС.

На думку Ердогана, така тактика малих кроків може призвести до великого результату.