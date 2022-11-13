Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец специально для "Телеграфа":

Тему мирных переговоров между рф и Украиной на этой неделе актуализировали не только представители США, но и Турции. Турецкий лидер Эрдоган, который уже не раз пытался склонить Зеленского к переговорам с путиным, в очередной раз заявил, что приложит максимум усилий, чтобы организовать диалог между представителями воюющих стран.

Следует понимать, что Эрдоган находится на некой растяжке между Украиной и россией. И, как по мне, больше помогает стране-агрессору. К примеру, Турция помогает рф обходить санкции. Об этом уже не раз сообщали западные источники. Имеет она и энергетические выгоды, и торговые, и туристические.

При этом Эрдоган пытается сыграть роль миротворца, который сможет помирить Киев и Москву. Понятно, что это – нереально. Подобного не допустит ни сама Украина, ни коллективный Запад.

Но игры турецкого президента вокруг войны и мира в Украине будут продолжаться. Просто он может умерить амбиции. К примеру – ну, раз не удается заключить всеобъемлющее мирное соглашение, давайте договариваться точечно. Зерновая сделка (которая нуждается в продлении), обмен пленными. А там, глядишь, можно попробовать что-то "порешать" и по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

По мнению Эрдогана, такая тактика малых шагов может в итоге привести к большому результату.