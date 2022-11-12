В США снова намекнули на необходимость переговоров Украины и рф: есть нюанс

В Вашингтоне уверены: Кремль мог бы завершить конфликт в мгновение ока, но такого желания не изъявляет

Дипломатический диалог насчет окончания войны между Украиной и россией все чаще становится темой для обсуждения иностранных партнеров. Так, постпред США при НАТО Джулианна Смит уверена: такой процесс между представителями стран необходим, причем в ближайшем будущем. При этом политик подчеркивает: его условия должен определять президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Смит рассказала в интервью изданию Corriere della Sera, передает "Телеграф". Также она подчеркнула, что США надеются именно на дипломатическое окончание российско-украинской войны, ведь этому противостоянию нужно положить конец. Интересно, что постпред США уверенна: если бы россия действительно желала такого исхода событий, то уже давно бы совершила конкретные действия, которые бы располагали к переговорам.

"Наш президент [Джо Байден] только что сказал, что эту войну необходимо закончить, достигнув соглашения, но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров", — цитируют журналисты Джулианну Смит.

Среди упомянутых женщиной условий находятся уважение международно-признанных границ Украины, а также признание россией ответственности за все содеянное во время войны.

Добавим, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также говорил о диалоге с россией. Однако его позиция была более жесткой: он уверен, что никакого промежуточного перемирия с россией заключать нельзя. При этом, как и американские политики, Подоляк подчеркивает: Владимир Зеленский, представляющий интересы Украины, может быть единственным, кто озвучивает условия диалога с Кремлем.

"Это наше решение воевать. Это наше решение платить большую цену за свободу, — отметил чиновник. — Если кто-то [имеются в виду западные страны — ред.] не хочет, то пусть выходят и говорят: "Мы так не хотим платить за свободу, мы так привыкли к договорнякам, что готовы сдать Украину". Пусть они так говорят и перестанут употреблять слово "перемирие".

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли стартовать диалог между Москвой и Киевом уже этой зимой. Свое мнение высказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

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