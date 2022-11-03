На цепи у Эрдогана: путина высмеяли новой карикатурой

Карикатурист метко изобразил ситуацию вокруг "зернового коридора"

Российское возвращение в соглашение по беспрепятственному прохождению сухогрузов с украинским зерном по гуманитарному коридору в Черном море вызвало реакцию среди пользователей сети.

Так автор цифрового контента Георгий Ключник посвятил этому событию забавную карикатуру, на которой изобразил российского диктатора владимира путина пытающегося дотянуться до судов с зерном. Однако как видно на картинке, это у него не получается, так как он прикован цепью к флагштоку с турецким флагом.

"Зерновой коридор", — кратко подписал работу Ключник.

Как сообщалось ранее, 29 октября россия заявила, что приостановит участие в сделке, аргументировав свое решение атакой беспилотников на базу черноморского флота в Севастополе. По заверению россиян военные корабли, которые там находились, якобы отвечали за безопасность коридора.

Впрочем, президент Турции Реджеп Эрдоган на следующий день сообщил, что сделает все возможное для того, чтобы сделка продолжала функционировать. Примечательно, что после его заявления судна с зерном продолжили выходить из портов.

1 ноября глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что россиян поставили в известность о том, что зерновой коридор должен продолжать работу и ничто не должно ему в этом мешать.

Уже 2 ноября российский диктатор сообщил, что москва якобы получила от Украины некие гарантии безопасности и возвращается к соблюдению условий договора. Впрочем, в Киеве о каких-либо гарантиях не сообщали.