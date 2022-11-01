Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич напомнил, что сделка была заключена на 120 дней

Интересные события происходят вокруг зернового соглашения, заключенного при посредничестве Турции и ООН и позволившего с августа разблокировать поставки украинского зерна морем.

После того как 29 октября подверглись атаке военные корабли Черноморского флота рф, стоящие во временно оккупированном Севастополе, россия вышла с заявлением о приостановке участия в зерновом соглашении.

В свою очередь, Турция дала понять, что соглашение действует – и корабли продолжат ходить по согласованному коридору.

После этого путин во время экстренной пресс-конференции в понедельник, 31 октября, еще раз уточнил, что россия не вышла из зерновой сделки, а лишь приостановила свое участие в ней.

Думаю, диалог вокруг сделки вполне возможен. Тем более что уже заявлено: Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры по этому поводу с Зеленским и путиным.

При этом надо понимать, что всё, что происходит вокруг зерновой сделки, является одним из способов россии в очередной раз поднять ставки. И через поднятие ставок пригласить к диалогу, в первую очередь, страны Запада. По принципу "а давайте поговорим". К примеру, о расширении формата этой сделки, чтобы рф получила возможность продавать что-то из того, что сейчас под запретом.

Однако такой российский шаг, все эти заявления о сворачивании зерновой сделки, не получили поддержки и понимания даже у тех немногих партнеров, что у рф остались.

И поскольку все остальные государства, которые так или иначе задействованы в этой сделке, говорят, что она работает, рф не выгодно идти на конфликт с теми же Турцией или ООН. Вот путин и пытается дать задний ход.

Но я бы не сказал, что на него есть некое явное давление именно в ракурсе зерновой сделки.

Вопрос в том, что это сама россия постоянно пытается через повышение ставок выйти на диалог с Западом. Через голову Украины. И это она продвигает постоянно – в том или ином формате.

Но по состоянию на сегодня попытка шантажа зерновой сделкой у рф не удалась. И это не из-за прямого давления, а скорее, из-за восприятия того места россии, какое она занимает сегодня на мировой арене.

Если россия будет пытаться и дальше поднимать ставки, нельзя исключать неких провокаций в зерновом коридоре. Для рф формат приостановки участия в данном соглашении при фактическом продолжении работы коридора – это, мягко говоря, мощный имиджевый удар. Причем не только и не столько внутриполитический, сколько внешнеполитический.

Но если в ближайшие две недели не будет провокаций по проходу кораблей с зерном, то в том или ином формате, пусть через какой-то формальный диалог Москвы и Анкары, рф будет возвращаться к зерновой сделке.

Однако напомню, что она была подписана в Стамбуле 22 июля и действует 120 дней со дня подписания, то есть примерно до двадцатых чисел ноября. И впереди нас в любом случае, ожидает непростой этап переговоров, когда россия будет выставлять новые условия для продолжения действия соглашения.