путин объявил решение по участию россии в "зерновой сделке": подробности

Глава кремля объяснил, почему россия прекращает участие в договоре по зерну

Российский диктатор владимир путин во время экстренной пресс-конференции в понедельник, 31 октября, заявил, что россия не вышла из "зерновой сделки", а приостановила свое участие в ней.

В своем выступлении путин заявил, что это было сделано из-за применения беспилотников, которые поразили военные корабли черноморского флота на базе в оккупированном Севастополе.

По его словам водные и воздушные беспилотники якобы частично шли по зерновому коридору, что могло бы привести к поражению гражданского судна.

"Подводные аппараты, там было 500 кг взрывчатки, если попадет, там ничего ни от корабля, ни от зерна не останется", — сказал он.

Диктатор заявил, что если Украина нанесет удар по этим судам, то виноватыми якобы сделают россию. Также он добавил, что россия в рамках соглашения должна была обеспечивать безопасность судов, а потому решила приостановить свое участие в нем.

"Мы не прекращаем участие в зерновой сделке, а приостанавливаем участие", — подчеркнул путин.

При этом он также попытался оправдать это решение тем, что якобы по этому коридору 34% зерна шло в Турцию, 35% — в страны ЕС, а на долю беднейших стран приходилось до 5%.

"Разве для этого мы все делали?", — заявил он.

Как сообщалось ранее, зерновое соглашение действовало с начала августа и в его рамках из Украины было вывезено более 8 миллионов тонн зерна.

29 октября россия заявила, что более не будет принимать участие в сделке, аргументировав свое решение атакой беспилотников на базу черноморского флота в Севастополе. Впрочем, намеки на желание выйти из сделки в россии делали еще в сентябре.