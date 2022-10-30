"Где коридор, а где Севастополь": в Украине высмеяли заявление оккупантов о выходе из "зерновой сделки"

Удар дронов по вражеским кораблями и выход из сделки не имеют между собой ничего общего

Заявление минобороны россии о том, что страна-агрессор выходит из "зернового соглашения" (Black Sea Grain Initiative) после удара ВСУ по кораблям, которые атакуют крылатыми ракетами гражданскую инфраструктуру Украины с целью нанести максимальный ущерб гражданскому населению страны, лишено всякого смысла и никоим образом не связано с текстом самой "зерновой сделки".

Об этом написал в своем Фейсбук Андрей Клименко, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований и главред сайта BlackSeaNews.

Он отмечает, что соглашение от 22.07.2022 "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" предусматривает, что все Стороны предоставят максимальные гарантии безопасной и надежной среды для всех судов, участвующих в этой Инициативе. Также они обязуются не нападать на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения, участвующие в этой Инициативе.

Кроме того, движение судов, следующих морским гуманитарным коридором, будет контролироваться Сторонами дистанционно. И никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к международному гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ (Общим координационным центром), без его разрешения и консультаций со всеми Сторонами.

Кроме того, перевозящие зерно суда будут защищаться буферной зоной, которая представляет собой круг радиусом 10 морских миль, базирующийся на осевой линии коридора.

Все это правильно и верно, соглашается Андрей Клименко, приводя официальную схему "коридора".

"На этой официальной схеме СКЦ – коридор. И скажите, где коридор, а где Севастополь…", — иронически добавляет он с намеком на то, что между указанными пунктами – явно не десятки, а сотник километров, поэтому заявление россиян – полный бред, лишенный всяких оснований.

Схема зернового коридора и расстояния

Также не совсем понятно, как отреагирует на подобную "самодеятельность" президент Турции Эрдоган, который при каждом удобном случае "опускает" своего российского коллегу.