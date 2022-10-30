"Де коридор, а де Севастополь": в Україні висміяли заяву окупантів про вихід із "зернової угоди"

Удар дронів по ворожих кораблях і вихід із угоди не мають між собою нічого спільного

Заява міноборони Росії про те, що країна-агресор виходить із "зернової угоди" (Black Sea Grain Initiative) після удару ЗСУ по кораблям, які атакують крилатими ракетами цивільну інфраструктуру України з метою завдати максимальних збитків цивільному населенню країни, позбавлене будь-якого сенсу і не пов’язана з текстом самої "зернової угоди".

Про це написав у своєму Фейсбуці Андрій Клименко, керівник проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор сайту BlackSeaNews.

Він зазначає, що угода від 22.07.2022 "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" передбачає, що всі Сторони нададуть максимальні гарантії безпечного та надійного середовища для всіх судів, що беруть участь у цій Ініціативі. Також вони зобов’язуються не нападати на торгові судна та інші цивільні судна та портові споруди, що беруть участь у цій Ініціативі.

Крім того, рух суден, що прямують морським гуманітарним коридором, контролюватиметься Сторонами дистанційно. І жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до міжнародного гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену СКЦ (Спільним координаційним центром), без його дозволу та консультацій з усіма Сторонами.

Крім того, судна, що перевозять зерно, захищатимуться буферною зоною, яка представляє собою коло радіусом 10 морських миль.

Все це правильно і правильно, погоджується Андрій Клименко, наводячи офіційну схему "коридора".

"На цій офіційній схемі СКЦ — коридор. І скажіть, де коридор, а де Севастополь...", — іронічно додає він з натяком на те, що між зазначеними пунктами — явно не десятки, а сотні кілометрів, тому заява росіян — повна маячня, позбавлена будь-яких підстав.

Схема зернового коридору та відстані

Також не зовсім зрозуміло, як відреагує на подібну "самодіяльність" президент Туреччини Ердоган, який при кожній нагоді "опускає" свого російського колегу.