путін оголосив рішення щодо участі росії в "зерновій угоді": подробиці

Глава кремля пояснив, чому росія припиняє участь у договорі щодо зерна

Російський диктатор володимир путін під час екстреної пресконференції в понеділок, 31 жовтня, заявив, що росія не вийшла з "зернової угоди", а призупинила свою участь у ній.

У своєму виступі путін заявив, що це було зроблено через безпілотники, які вразили військові кораблі чорноморського флоту на базі в окупованому Севастополі.

За його словами водні та повітряні безпілотники нібито частково йшли зерновим коридором, що могло б призвести до ураження цивільного судна.

"Підводні апарати, там було 500 кг вибухівки, якщо потрапить, там нічого ні від корабля, ні від зерна не залишиться", — сказав він.

Диктатор заявив, що якщо Україна завдасть удару по цим судам, то винними нібито зроблять росію. Також він додав, що росія в рамках угоди мала забезпечувати безпеку судів, а тому вирішила призупинити свою участь у ній.

"Ми не припиняємо участь у зерновій угоді, а зупиняємо участь", — наголосив путін.

При цьому він також спробував виправдати це рішення тим, що нібито цим коридором 34% зерна йшло до Туреччини, 35% — до країн ЄС, а на найбідніших країн припадало до 5%.

"Хіба для цього ми все робили?" — заявив він.

Як повідомлялося раніше, зернова угода діяла з початку серпня і в її рамках з України було вивезено понад 8 мільйонів тонн зерна.

29 жовтня росія заявила, що більше не братиме участі в угоді, аргументувавши своє рішення атакою безпілотників на базу чорноморського флоту в Севастополі. Втім, натяки на бажання вийти з угоди у росії робили ще у вересні.