Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич нагадав, що угоду було укладено на 120 днів

Цікаві події відбуваються навколо зернової угоди, укладеної за посередництва Туреччини та ООН, що дозволила з серпня розблокувати постачання українського зерна морем.

Після того як 29 жовтня зазнали атаки військові кораблі Чорноморського флоту рф, що стоять у тимчасово окупованому Севастополі, росія вийшла з заявою про припинення участі в зерновій угоді.

Своєю чергою Туреччина дала зрозуміти, що угода діє – і кораблі продовжать ходити узгодженим коридором.

Після цього путін під час екстреної пресконференції у понеділок, 31 жовтня, ще раз уточнив, що росія не вийшла з зернової угоди, а лише призупинила свою участь у ній.

Думаю, діалог навколо угоди цілком можливий. Тим більше, що вже заявлено: Ердоган найближчими днями проведе переговори з цього приводу із Зеленським і путіним.

При цьому треба розуміти, що все, що відбувається навколо зернової угоди, є одним зі способів росії вкотре підняти ставки. І через підвищення ставок запросити до діалогу, насамперед, країни Заходу. За принципом "а давайте поговоримо". Наприклад, про розширення формату цієї угоди, щоб росія отримала можливість продавати щось з того, що зараз під забороною.

Однак такий російський крок, всі ці заяви про згортання зернової угоди, не отримали підтримки та розуміння навіть у небагатьох партнерів, що в Росії залишилися.

І оскільки всі інші держави, які так чи інакше задіяні в цій угоді, кажуть, що вона працює, рф не вигідно йти на конфлікт із тими самими Туреччиною чи ООН. Ось путін і намагається дати задню.

Але я б не сказав, що на нього є певний явний тиск саме в ракурсі зернової угоди.

Питання в тому, що ця сама росія постійно намагається через підвищення ставок вийти на діалог із Заходом. Через голову України. І це вона просуває постійно – у тому чи іншому форматі.

Але станом на сьогодні спроба шантажу зерновою угодою в рф не вдалася. І це не через прямий тиск, а скоріше, через сприйняття того місця росії, яке вона займає сьогодні на світовій арені.

Якщо росія намагатиметься й надалі підіймати ставки, не можна виключати якихось провокацій у зерновому коридорі. Для рф формат призупинення участі в цій угоді при фактичному продовженні роботи коридору — це потужний іміджевий удар. Причому не тільки і не так внутрішньополітичний, як зовнішньополітичний.

Але якщо в найближчі два тижні не буде провокацій з проходу кораблів із зерном, то в тому чи іншому форматі, хай через якийсь формальний діалог Москви та Анкари, росія повертатиметься до зернової угоди.

Однак нагадаю, що її було підписано в Стамбулі 22 липня і діє 120 днів з дня підписання, тобто приблизно до двадцятих чисел листопада. І попереду нас у будь-якому разі, чекає непростий етап переговорів, коли росія виставлятиме нові умови для продовження дії угоди.