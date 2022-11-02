Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов проанализировал историю с выходом России из "зерновой сделки" и возвращением туда

Через четыре дня после громких и помпезных заявлений о выходе из "зерновой сделки" Россия объявила о своем возвращении. Будем откровенны — сомнений в том, что так произойдет, практически не было.

Во-первых, давайте вспомним, что в ночь на 29 октября украинские спецслужбы провели блестящую операцию и при помощи беспилотников атаковали российские военные корабли в бухте Севастополя. Уже к вечеру минобороны РФ заявило, что "Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". Причина якобы в том, что указанная атака производилась с помощью судов, перевозивших зерно (ну вот так банально придумали).

В телеграм-каналах и российских медиа эту новость тут же подали как выход из сделки, мол, Россия закрывает порты и дальше коридор работать не будет. При этом и Москва, и Киев в этот момент смотрели в одну сторону — что же скажет Турция. Дело в том, что "зерновое соглашение" — большая дипломатическая победа именно для Эрдогана, ведь таким образом он показал, что может договариваться с Путиным. По сути, он стал едва ли не единственным эффективным переговорщиком между Россией и Киевом/Западом.

На следующий же день стало известно, что ООН, Украина и Турция согласовали на 31 октября движение 16 судов с зерновыми. Стало понятно, что коридор будет работать и без Москвы, вопрос был лишь в том, готов ли Кремль идти на еще большую эскалацию и атаковать невоенные суда.

31 октября на очаковском направлении российские оккупанты атаковали буксиры, которые сопровождали суда с зерном. В результате удара погибли двое членов экипажа, еще один пропал без вести, а одного удалось спасти. Очевидно, речь шла об украинских гражданах, поскольку информацию обнародовали военные.

Все это лишний раз продемонстрировало, что Россия — страна-террорист, а никакой не миротворец. Эту фразу нужно подчеркивать, поскольку мир очень тяжело меняет свое мнение и отношение ко всему. То, что для украинцев кажется очевидным фактом, в той же Европе легко прячется за ширму "не все так однозначно".

В тот же день, 31 октября, Путину пришлось лично и в экстренном режиме оправдываться, что Россия не вышла из соглашения, а лишь "приостановила в нем участие".

1 ноября состоялся разговор между Путиным и Эрдоганом, где, по всей видимости, кремлевскому карлику в красках объяснили, что может произойти дальше. А сценариев много, всяких и разных. Например, сопровождать зерно могли отправить флот НАТО, или же Турция берет коридор под свой контроль и заводит туда корабли со своим флагом. Атаковать флот страны НАТО, учитывая, что ты уже потерял один флагман флота и в порту стоит второй с пробоиной, — неразумно даже для Путина.

2 ноября минобороны РФ объявило, что Россия возвращается в "зерновую сделку".

Что важно: еще год назад прихоти Кремля исполнялись "аж бегом". Европа боялась и прямо тряслась перед угрозой, в Украине же не до конца верили в реальность вторжения и не осознавали всей мощи ВСУ и духа украинского народа. Восемь с половиной месяцев войны уже изменили мир!

Угрозы из Москвы уже не воспринимаются так однозначно. Консервативная и аккуратная в плане сдерживания России Германия становится на тропу войны. Обращение Штайнмайера не оставляет поля для маневров: "Россия — перешла границы и мы должны ее сдержать. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется".

История с выходом из "зерновой сделки" и возвращением туда стала публичным позором для Путина. Естественно, во всей этой истории есть и роль Китая, который закупает в Украине зерновые (к примеру, кукурузу), но первой скрипкой был Эрдоган. Да, он играет в своих интересах, но сейчас именно он показал, кто главная сила в регионе. И это уж точно не Россия.