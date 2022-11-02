Соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский рассказал "Телеграфу" о сорванных планах путина относительно "зерновой сделки"

Топ-темой недели стала попытка россии сорвать так называемое зерновое соглашение, "аргументируя" это атакой на Черноморский флот рф в Севастополе.

Пару слов о собственно "зерновой сделке". Турцией и ООН было подписано два документа. С Украиной – об экспорте зерновых. И с россией – о ненападении на суда с украинскими зерновыми. Они были подписаны 22 июля, срок действия определялся в 120 дней. Фактически, срок действия соглашений истекал в ноябре. Надежда кремля была на то, что заключенное соглашение улучшит российские позиции по продаже своих зерновых на экспорт. Но с государством-террористом (главным мировым террористом) практически никто в открытую дело иметь не желает. Санкционные последствия никому не нужны. Да и проблемы с расчетами.

Другой российской надеждой было, что зерновые соглашения смогут приостановить боевые действия. Только в самих соглашениях таких позиций нет. А деоккупация продолжает свой путь. То есть из желаемого россия не получила ничего, так как желаемое зависит не от подписания сделок, а от прекращения вооруженной агрессии против Украины и освобождения от российского присутствия всех без исключения украинских территорий. Такое развития событий не устраивает кремль. Пока не устраивает.

Соответственно, не получив ничего из желаемого, россия решила выйти из сделки. Ведь экономические отношения кремль всегда рассматривал лишь как еще один инструмент ведения войны против других государств, как инструмент достижения российских интересов в игре с нулевой суммой, когда проигравший всегда кто-то другой – не россия.

Следует добавить, что гарантом работы "зернового коридора" выступил лично президент Турции Эрдоган. А инструмент реализации гарантии – военно-морской флот Турции. А Турция член НАТО. По этой причине можно предположить, что зерновые соглашения будут продолжат функционировать. Что мы и видим.

И еще одни момент. Черноморский флот рф, который был атакован в ходе операции по деоккупации суверенной украинской территории, находился в оккупированных россией крымских портах. россия развязала против Украины войну, оккупировала часть ее суверенной территории, но играет в дурачка, заявляя, что убивать и атаковать может только она в этой войне. Прямо вариант старого анекдота "а нас за что?".

Не буду касаться объективности вопроса голода в мире и роли Украины в его решении. Как минимум, всё это слишком преувеличено. Но если зерновые соглашения наглядно демонстрируют всю никчемность российского военно-морского присутствия в Черном море и не существующую мощь российского военно-морского флота перед "взрослыми", эти соглашения должны функционировать.

Флот Турции гарантирует зерновой конвой. А в Литве призывают к военной операции по обеспечению судоходства в Черном море. Соединенные Штаты отправили в Средиземное море свой новейший авианосец "Джеральд Форд" с полной авиагруппой и в сопровождении ракетного крейсера, нескольких ракетных эсминцев и многоцелевой атомной субмарины. По своим возможностям авиакрыло "Форда", укомплектованное новейшими истребителями F-35, превышает по качеству всю российскую авиацию в ее южных районах. А по суммарным возможностям по количеству ракет – только соединение "Форда" намного превышает весь оставшийся в россии вообще запас ракет. А если считать и авианосное соединение, которое уже есть в Средиземном море, то возникает ощущение, что США решили показать россии политику "большой дубинки", которую они применяют против совершенно обнаглевших режимов.

Так что россии остается "сидеть ровно" и не провоцировать тех, кто сильнее, к активным военным действиям для окончательного усмирения всемирного центра зла – российской федерации.