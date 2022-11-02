Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович полагает, что президент Турции выбрал единственно правильный вариант

После того, как в Севастополе 29 октября был нанесен удар по Черноморскому флоту россии, та заявила о приостановке своего участия в так называемой "зерновой сделке".

Однако президент Турции Эрдоган дал понять, что соглашение продолжит работать. И, похоже, некие требования путина касательно условий возобновления "зерновой сделки" его не особо озадачили.

На сегодняшний день можно констатировать – Турция показала, что участие или неучастие россии в "зерновой сделке" совершенно не мешает реализации последней. Тем более что Турция является одним из гарантом ее выполнения.

Поэтому был избран единственно правильный вариант – не обращать внимания на российские демарши. В плюс такой тактике играет ещё одно обстоятельство: рф не имеет реальных возможностей этому помешать. Трудно представить, что россияне будут топить сухогрузы под турецким флагом.

Можно предположить, что "зерновая сделка" будет реализовываться и дальше, несмотря на позицию Кремля.