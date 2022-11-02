Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович вважає, що президент Туреччини обрав єдиний правильний варіант

Після того, як у Севастополі 29 жовтня було завдано удару по Чорноморському флоту рф, та заявила про призупинення своєї участі в так званій "зерновій угоді".

Проте президент Туреччини Ердоган дав зрозуміти, що угода продовжуватиме працювати. І, схоже, деякі вимоги путіна щодо умов поновлення "зернової угоди" його не особливо збентежили.

На сьогоднішній день можна констатувати – Туреччина показала, що участь чи неучасть рф у "зерновій угоді" абсолютно не заважає реалізації останньої. Тим більше, що Туреччина є одним із гарантом її виконання.

Тому було обрано єдиний правильний варіант – не зважати на російські демарші. У плюс такій тактиці грає ще одна обставина: рф не має реальних можливостей цьому перешкодити. Важко уявити, що росіяни топитимуть суховантажі під турецьким прапором.

Можна припустити, що "зернова угода" реалізовуватиметься й надалі, попри позицію Кремля.