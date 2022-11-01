Оккупанты возобновляют "зерновую блокаду": возле Очакова обстреляны два гражданских суда

Оккупанты возобновили обстрелы портовой инфраструктуры Украины

После приостановки участия в "зерновой сделке" россияне своими обстрелами повредили два гражданских буксира, транспортировавших баржу с зерном неподалеку от Очакова (Николаевская область).

Как сообщается в сводке пресс-центра Оперативного командования "Юг", в результате обстрела два моряка погибли, один был ранен, а еще один пропал без вести. Его судьба остается неизвестной.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление суднами", — говорится в сообщении.

Этот инцидент уже вызвал реакцию на Западе, так бывший посол США в россии Майкл Макфол назвал это одним словом — "терроризм".

Стоит отметить, что россия заявила о выходе из сделки по безопасному проходу судов с украинским зерном в субботу, 29 октября. Уже вечером следующего дня портовая инфраструктура Очаковской общины подверглась артиллерийскому обстрелу, о чем сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"С 23:27, 30 октября, враг вел артиллерийский обстрел по портовой акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", — сообщил он.

Напомним, что после приостановки участия россии в сделке, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сделает все возможное, чтобы "зерновой коридор" продолжал работать. В россии же на это ответили противоречивыми заявлениями.