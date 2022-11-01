Окупанти відновлюють "зернову блокаду": біля Очакова обстріляно два цивільні судна

Окупанти відновили обстріл портової інфраструктури України

Після призупинення участі в "зерновій угоді" росіяни своїми обстрілами пошкодили два цивільні буксири, які транспортували баржу із зерном неподалік Очакова (Миколаївська область).

Як повідомляється у зведенні пресцентру Оперативного командування "Південь", внаслідок обстрілу двоє моряків загинули, один був поранений, а ще один зник безвісти. Його доля залишається невідомою.

"Ворог продовжує обстріл портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучення по двох портових цивільних буксирах, залучених у транспортуванні баржі із зерном, виникла пожежа, втрачено управління суднами", — йдеться в повідомленні.

Цей інцидент вже викликав реакцію на Заході, тому колишній посол США в росії Майкл Макфол назвав це одним словом — "тероризм".

Варто зазначити, що росія заявила про вихід з угоди щодо безпечного проходу суден з українським зерном у суботу, 29 жовтня. Вже ввечері наступного дня портова інфраструктура Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу, про що повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"З 23:27, 30 жовтня, ворог вів артилерійський обстріл по портовій акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — повідомив він.

Нагадаємо, що після призупинення участі росії в угоді президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що зробить усе можливе, щоб "зерновий коридор" продовжував працювати. У Росії ж на це відповіли суперечливими заявами.