пєсков вибухнув неоднозначними заявами щодо "зернової угоди" без росії

Російська сторона, вочевидь, залишилася вкрай незадоволеною рішенням Туреччини й надалі сприяти зерновому коридору

Якщо росія не прийматиме участь у вивезенні зерна з портів в Україні, то "зернова угода" навряд чи буде реалізована. Відповідну заяву у понеділок, 31 жовтня, зробив кремлівський речник дмитро пєсков, відповідаючи на слова президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо рішення турецької сторони продовжити роботу зернового коридору.

"В умовах, коли росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, така угода навряд чи реалізована, і вона набуває іншого характеру: набагато ризикованіший, небезпечніший і негарантованіший", — сказав путінський прессекретар.

Крім того, під час спілкування з журналістами, пєскову поставили запитання щодо ймовірності загострення конфлікту, на що він відповів, що зрив "зернової угоди" є провиною виключно української сторони, мовляв, саме Україна своїми діями призвела до того, що домовленість наразі перебуває під загрозою зриву.

"Ви бачите дії української сторони, ви бачите, що саме цими діями українська сторона йшла до зриву цієї угоди, йшла до того, щоб підірвати атмосферу безпеки та гарантованої безпеки. Тут потрібно виходити з того, що відомі дії української сторони призвели до того, що угода під загрозою", — додав кремлівський речник.

Що стосується заяви президента Туреччини про те, що, попри гальмування росією реалізації зернової угоди, він і надалі продовжуватиме втілити у життя заплановане, навіть без участі росії, то російська сторона, вочевидь, залишилася нею вкрай невдоволеною.

"По лінії дипломатичного та інших відомств продовжуються контакти з турецькою стороною, а також з ООН", — підсумував пєсков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія прийняла рішення призупинити свою участь у зерновому коридорі після того, як Збройні українські сили завдали ударів по позиціях росіян у анексованому Севастополі (АР Крим).

Також нагадаємо, як один із кораблів, який перевозив українське зерно, попри складнощі, все ж дістався до Туреччини, зупинившись у Стамбулі.