Эрдоган сделал новое заявление о Зеленском и переговорах с россией

При всей своей "миролюбивой" позиции турецкий лидер считает, что россию "регулярно атакует Запад"

Вслед за Соединенными Штатами тему мирных переговоров между россией и Украиной вновь подняли в Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, он собирается приложить максимум усилий, чтобы достичь возможности организовать диалог между представителями воюющих стран. Среди прочих своих планов на будущее он упомянул разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик планирует узнать, какие планы насчет переговоров с россией имеет официальный Киев.

Об этом Эрдоган рассказал в эксклюзивном интервью турецкого филиала CNN, передает "Телеграф". Эрдоган отметил, что турецкие политики много работают над дипломатическим урегулированием войны в Украине. Большие усилия сейчас направлены на поддержание функционирования морского коридора, которым вывозится украинское зерно на экспорт в нуждающиеся страны.

Однако этого недостаточно, уверен политик. Именно поэтому он и планирует побеседовать с Зеленским, чтобы узнать, что думают украинцы, как они относятся к возможным переговорам на базе Турции. Такую же работу планируют провести и с российской стороной.

Также Эрдоган упомянул разговор с путиным насчет участия последнего в саммите стран "Большой двадцатки". Как известно, делегацию рф возглавит сергей лавров, хотя долгое время ходили слухи о возможном приезде и самого российского президента.

"Честно говоря, во время последней встречи с ним я сказал, что считаю правильным, чтобы он приехал в Индонезию, — признался турецкий лидер. — Но он сам сказал: "Я сделаю оценку, после чего доложу". […] Значит, господин путин советовался со своей командой насчет отказа от саммита и по итогу пришел к такому решению. Давать оценку по этому поводу было бы неуважением к нему самому и к его команде".

Помимо прочих громких заявлений Эрдогана стоит отметить его позицию по противостоянию рф и Запада. Он уверен, что западные страны, а особенно США, "атакуют россию почти безгранично". Москва же, по его мнению, активно сопротивляется. В чем именно это все проявляется, политик не уточнял.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем турецким властям необходимы мирные переговоры между Украиной и россией насчет окончания войны. Свое мнение высказал посол Василий Боднар.