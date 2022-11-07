Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук специально для "Телеграфа":

Вы заметили, каких смачных оплеух получила в последнее время россия от Турции?

Из недавнего – российские корабли Тихоокеанского флота возвращаться на Дальний Восток. Те самые корабли, которые с февраля ждали разрешения от Турции, чтоб пересечь Босфор и войти в Черное море для обстрелов Украины. Но Анкара разрешения не предоставила. И, по данным руководителя Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, ракетный крейсер рф "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" 6 ноября двигались через Сингапурский пролив к месту базирования – во Владивосток.

Мы видим, как растет политическая мощь Турции. Как Эрдоган поставил путина на место, когда тот пытался сорвать зерновое соглашение.

Сейчас Турция – это вторая армия НАТО после США. Причем армия, которая не церемонится с россиянами. Пересек российский самолет воздушное пространство Турции – его моментально сбили. Турки поимели россиян, получив свои ништяки, в Сирии, потом в Нагорном Карабахе, затем в Ливии. Были прямые столкновения российской кадровой армии – с турецкой. И россияне отгребали. И отгребают сейчас в Черноморской зоне интересов.

Турция своей мягкой дипломатией, сдобренной тумаками, добавляет себе веса.

Я давно говорил, что Турция скоро перейдет с уровня регионального ближневосточного игрока на стратегический уровень – международный.

На данный момент Турция сама изготовляет беспилотники (одни из самых топовых в мире, отлично зарекомендовавших себя в рамках этой войны), вертолеты (по итальянской лицензии), планируют строительство своих самолетов 4 или 5 поколения, строят подлодки (по лицензии), корветы, изготавливают артиллерию, ракетное оружие. Есть данные, что они уже провели испытания собственного лазерного оружия, причем разместили их на базе машин типа Hummer. Сейчас турки проводят испытания баллистических ракет.

ВСУ используют в войне с россиянами не только БПЛА "Байрактар", но и бронеавтомобили турецкого производства.

То есть, Турция становится глобальным игроком. Об этом же – политика пантюркизма, создание совместного алфавита. А тюркские народы – это не только турки, но и азербайджанцы, туркмены, киргизы, узбеки. И со всеми они развивают отношения. А есть еще немалая часть тюркских народов, которые пребывают сейчас под гнетом россии. И кто сказал, что они не захотят от него избавиться, как сделал Азербайджан, с помощью такого мощного союзника как Турция?