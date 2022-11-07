Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", боєць ЗСУ Михайло Макарук спеціально для "Телеграфа":

Ви помітили, яких смачних ляпасів отримала останнім часом росія від Туреччини?

З недавнього – російські кораблі Тихоокеанського флоту повертаються на Далекий Схід. Ті самі кораблі, які з лютого чекали на дозвіл від Туреччини, щоб перетнути Босфор і увійти в Чорне море для обстрілів України. Але Анкара дозволу не надала. І, за даними керівника Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, ракетний крейсер рф "Варяг" та великий протичовновий корабель "Адмірал Трибуц" 6 листопада рухалися через Сінгапурську протоку до місця базування – до Владивостока.

Ми бачимо, як зростає політична міць Туреччини. Як Ердоган поставив путіна на місце, коли той намагався зірвати зернову угоду.

Наразі Туреччина – це друга армія НАТО після США. Причому армія, яка не церемониться із росіянами. Перетнув російський літак повітряний простір Туреччини – його миттєво збили. Турки переграли росіян, отримавши свої ніштяки, у Сирії, потім у Нагірному Карабаху, потім у Лівії. Були прямі зіткнення російської кадрової армії – турецької. І росіяни відгрібали. І відгрібають зараз у Чорноморській зоні інтересів.

Туреччина своєю м’якою дипломатією, присмаченою тумаками, додає собі ваги.

Я давно казав, що Туреччина скоро перейде з рівня регіонального гравця близькосхідного на стратегічний рівень – міжнародний.

На даний момент Туреччина сама виготовляє безпілотники (одні з найбільш топових у світі, які добре зарекомендували себе в рамках цієї війни), гелікоптери (за італійською ліцензією), плануєть будівництво своїх літаків 4 або 5 покоління, будують підводні човни (за ліцензією), корвети, виготовляють артилерію, ракетну зброю. Є дані, що вони вже провели випробування власної лазерної зброї, розмістивши її на базі машин типу Hummer. Наразі турки проводять випробування балістичних ракет.

ЗСУ використовують у війні з росіянами не лише БПЛА "Байрактар", а й бронеавтомобілі турецького виробництва.

Тобто Туреччина стає глобальним гравцем. Про це ж – політика пантюркизма, створення спільного алфавіту. А тюркські народи – це не лише турки, а й азербайджанці, туркмени, киргизи, узбеки. І з усіма вони розвивають стосунки. А є ще чимала частина тюркських народів, які зараз перебувають під гнітом росії. І хто сказав, що вони не захочуть його позбутися, як зробив Азербайджан, за допомогою такого потужного союзника як Туреччина?