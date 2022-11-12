У США знову натякнули на необхідність переговорів України та рф: є нюанс

У Вашингтоні впевнені: Кремль міг би завершити конфлікт миттєво, але такого бажання не виявляє

Дипломатичний діалог щодо закінчення війни між Україною та росією дедалі частіше стає темою для обговорення іноземних партнерів. Так, постпред США при НАТО Джуліанна Сміт переконана: такий процес між представниками країн необхідний, до чого найближчим часом. При цьому політикиня наголошує: його умови має визначати президент України Володимир Зеленський.

Про це Сміт розповіла в інтерв’ю виданню Corriere della Sera, повідомляє "Телеграф". Також вона наголосила, що США сподіваються саме на дипломатичне закінчення російсько-української війни, адже цьому протистоянню треба покласти край. Цікаво, що постпред США впевнена: якби росія справді бажала такого результату подій, то вже давно вдалася б до конкретних дій, які б спонукали до переговорів.

"Наш президент [Джо Байден] тільки-но сказав, що цю війну необхідно закінчити, досягнувши угоди, але ми хочемо, щоб прерогативою президента Зеленського було визначення умов, за яких він сяде за стіл переговорів", — цитують журналісти Джуліанну Сміт.

Серед згаданих жінкою умов знаходяться повага до міжнародно-визнаних кордонів України, а також визнання росією відповідальності за все скоєне під час війни.

Додамо, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк також говорив про діалог із росією. Однак його позиція була більш жорсткою: він упевнений, що жодного проміжного перемир’я із рф не можна укладати. При цьому, як і американські політики, Подоляк наголошує: Володимир Зеленський, який представляє інтереси України, може бути єдиним, хто озвучуватиме умови діалогу з Кремлем.

"Це наше рішення воювати. Це наше рішення платити велику ціну за свободу, — зазначив чиновник. — Якщо хтось [маються на увазі західні країни — ред.] не хоче, то нехай виходять і кажуть: "Ми так не хочемо платити за свободу, ми так звикли до договірняків, що готові здати Україну". Нехай вони так говорять і перестануть вживати слово "перемир’я".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може стартувати діалог між Москвою та Києвом уже цієї зими. Свою думку висловив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Також ми писали про те, чому США могли раптово повернутися до теми мирного врегулювання війни між росією та Україною.