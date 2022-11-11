Чи буде тиск на Київ у питанні переговорів із росією: у США виникли розбіжності

Американський генерал вважає, що питання з переговорами між Україною та росією має бути вирішене зараз, а в адміністрації Байдена його думку не поділяють

В адміністрації США виникли деякі суперечки щодо того, чи варто чинити тиск на Київ для припинення війни в Україні шляхом переговорів із росією.

Думки політичних діячів розділилися. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі закликає до дипломатичного вирішення конфлікту вже зараз. А радники Байдена виступають проти, вважаючи, що зараз "ще не час" і чинити тиск на Україну в цьому питанні не потрібно. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на джерела.

Як зазначає видання, Міллі на внутрішніх нарадах заявив, що Україна досягла на полі бою "приблизно стільки, скільки вона могла розумно чекати до зими". У зв’язку з цим генерал вважає, що закріпити досягнення українці мають шляхом переговорів із росією.

Водночас радники Байдена не підтримують таку позицію, хоч і вважають, що війна в Україні зрештою закінчиться за столом переговорів. Однак, на їхню думку, зараз жодна зі сторін до переговорів не готова, а США своєю чергою не повинні чинити тиск на Україну.

Також офіційні особи заявляють, що думку генерала Міллі не поділяє ані Байден, ані радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, у якому разі можлива дискусія з росіянами.