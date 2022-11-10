Чому Байден заговорив про переговори України з путіним: експерт назвав неочікувану причину

Міжнародник Олександр Краєв пояснив "Телеграфу", чим Київ так налякав своїх союзників

США жодним чином не підштовхують Україну до перемовин з росією на невигідних для Києва умовах. А заклики високопосадовців Штатів та президента Джозефа Байдена про необхідність діалогу з кремлем є здебільшого спробою Білого дому заспокоїти західних партнерів України.

Таку думку "Телеграфу" висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Нагадаємо, виступаючи у Вашингтоні на пресконференції, присвяченій підсумкам виборів у Штатах, Байден дозволив собі ремарку, яка викликала занепокоєння у багатьох українців. "Залишається з’ясувати, чи готова Україна піти на компроміс із росією", — зазначив він, в подальшому відмовившись ширше пояснити свою позицію.

"Насправді поки що це намагання Байдена за допомогою нас заспокоїти союзників, але так, щоб ми не робили поступок. Треба на це дивитися комплексно. Нам не кажуть напряму, мовляв, починайте перемовини. Паралельно з тим, як американці і Захід говорять про те, що необхідні перемовини, вони постійно додають дуже важливу фразу — "Коли починати перемовини, має визначити Україна". Штати вказують на сам факт, що перемовини так чи інакше потрібні. Але час їх початку і умови їхнього старту визначає Україна", — каже експерт-міжнародник.

Крім того, він також нагадав і нещодавню заяву генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга про те, що Альянс не прийме той мир, який буде укладений на умовах росії, навіть якщо його підпише Україна.

"Тобто насправді заклик до перемовин не є закликом самим по собі. Це визнання загальновідомого факту, що в кінці-кінців треба підтримувати якісь дипломатичні відносини. Потрібно розуміти, що будь-яка війна закінчується за столом переговорів. Тому що не було ще жодної війни, коли всі просто посеред бою взяли і розійшлися. Наш президент трохи злякав європейців коли заявив, що з моменту останнього обстрілу енергетичної інфраструктури з путіним говорити не можна. Таке європейців налякало з однієї простої причини — вони впевнені, як тільки закриються останнє переговорне вікно, путін вдарить "ядеркою". І вони впевнені, що ядерною зброєю путін вдарить не по Україні, а по Європі. Вони слухають, що говорить путін, а він каже, мовляв, ми воюємо із Заходом, ми воюємо з Європою", — аргументує Краєв.

Тож на думку експерта, в Європі бояться, що коли закриються навіть можливості ведення перемовин з рф, це нібито автоматично розпочне "ядерний армагедон".

"Тому фактично ця фраза Байдена та подібні заяви від інших світових лідерів вони про те, що так чи інакше перемовини потрібні. Це слова про те, щоб ми були трохи поміркованішими у своїй риториці. От і все", — підсумовує він.

Як повідомляв "Телеграф", попри чутки про те, що Захід намагається підштовхнути Україну до переговорів з росією, нині ймовірність того, що вони відбудуться, оцінюється, як вкрай мала.

Також ми писали, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи відмову України від переговорів із путінським режимом, заявляв, що Київ може повернутися до переговорного процесу з рф виключно при умові дотримання усіх попередньо висловлених вимог.