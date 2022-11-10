"Ловіть момент": у США заїкнулися про "вікно можливостей" для переговорів України з рф

На подальший розвиток дипломатичних відносин між державами, що воюють, впливатиме ситуація на фронті

Американські високопосадовці знову почали говорити про можливу організацію діалогу між Україною та Росією щодо закінчення війни. І це — на тлі нещодавніх інсайдів про ймовірний тиск Вашингтона на український уряд щодо пом’якшення позиції по переговорам. Так, генерал армії США Марк Міллі, який очолює Об’єднаний комітет начальників штабів, згадав певне "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між українцями та росіянами, що може з’явитися вже незабаром.

Про це повідомляє CNN, передає "Телеграф". Зазначимо, що "незабаром" у цьому випадку триватиме кілька місяців. Все тому, що Міллі переконаний: далі, в зимові місяці, ситуація на фронті здатна відносно стабілізуватися. Це якраз і стане поштовхом до можливості підготувати переговорників.

"Коли є можливість провести переговори, коли світ може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент", — зазначив американський військовослужбовець.

Він нагадав, що обидві країни зазнали значних втрат серед військовослужбовців, а в Україні, до того ж, загинули і тисячі цивільних осіб. Крім цього, залишається проблема вимушених переселенців і біженців, яка теж виникла через війну.

При всій цій риториці Марк Міллі наголосив: Штати продовжать підтримувати Україну і надавати їй військову допомогу, навіть у випадку, коли "повна військова перемога будь-якої зі сторін виглядає все менш імовірною".

Також про відносини рф та України заговорив і американський лідер Джозеф Байден. Виступаючи в Білому домі на пресконференції, присвяченій підсумкам виборів у Штатах, він дозволив собі ремарку, яка викликала занепокоєння у багатьох українців.

"Залишається з’ясувати, чи готова Україна піти на компроміс із росією", — зазначив він, в подальшому відмовившись ширше пояснити свою позицію.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Байден відреагував на вимушену втечу російської армії на лівий берег Дніпра. Як відомо, окупантам поступово доводиться залишати Херсон, щоб мати можливість отримати бодай хоч якусь перевагу.