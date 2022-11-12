Ердоган зробив нову заяву про Зеленського та переговори з росією

При всій своїй "миролюбній" позиції турецький лідер вважає, що росію "регулярно атакує Захід"

Слідом за Сполученими Штатами теми мирних переговорів між рф та Україною знову торкнулися в Туреччині. За словами президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана, він збирається докласти максимум зусиль, щоб досягти можливості організувати діалог між представниками воюючих країн. Серед інших планів на майбутнє він згадав розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Політик хоче дізнатися, які плани щодо переговорів із росією має офіційний Київ.

Про це Ердоган розповів в ексклюзивному інтерв’ю турецькій філії CNN, передає "Телеграф". Ердоган зазначив, що політики Туреччини багато працюють над дипломатичним врегулюванням війни в Україні. Великі зусилля зараз спрямовані на підтримку функціонування морського коридору, яким вивозиться українське зерно на експорт до країн, які цього потребують.

Однак цього замало, переконаний політик. Саме тому він і планує поговорити із Зеленським, щоб дізнатися думку українців і те, як вони ставляться до можливих переговорів на базі Туреччини. Таку ж роботу планують здійснити і з російською стороною.

Також Ердоган згадав розмову з путіним щодо участі останнього у саміті країн "Великої двадцятки". Як відомо, делегацію рф очолить Сергій Лаврів, хоча довгий час ходили чутки про можливий приїзд і самого російського президента.

"Чесно кажучи, під час останньої зустрічі з ним я сказав, що вважаю правильним, аби він приїхав до Індонезії, — зізнався турецький лідер. — Але він сам сказав: "Я зроблю оцінку, після чого доповім". […] Отже, пан путін радився зі своєю командою щодо відмови від саміту і зрештою дійшов такого рішення. Давати оцінку з цього приводу було б неповагою до нього самого і до його команди".

Крім інших гучних заяв Ердогана варто відзначити його позицію щодо протистояння рф і Заходу. Він упевнений, що західні країни, а особливо США, "атакують росію майже безмежно". Москва ж, на його думку, активно чинить опір. У чому це все проявляється, політик не уточнював.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо турецькій владі необхідні мирні переговори між Україною та росією щодо закінчення війни. Свою думку висловив посол Василь Боднар.