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Ердоган зробив нову заяву про Зеленського та переговори з росією

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Ердоган не залишає спроб зробити Туреччину посередником між Києвом та Москвою Новина оновлена 12 листопада 2022, 11:52
Ердоган не залишає спроб зробити Туреччину посередником між Києвом та Москвою. Фото aa.com.tr

При всій своїй "миролюбній" позиції турецький лідер вважає, що росію "регулярно атакує Захід"

Слідом за Сполученими Штатами теми мирних переговорів між рф та Україною знову торкнулися в Туреччині. За словами президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана, він збирається докласти максимум зусиль, щоб досягти можливості організувати діалог між представниками воюючих країн. Серед інших планів на майбутнє він згадав розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Політик хоче дізнатися, які плани щодо переговорів із росією має офіційний Київ.

Про це Ердоган розповів в ексклюзивному інтерв’ю турецькій філії CNN, передає "Телеграф". Ердоган зазначив, що політики Туреччини багато працюють над дипломатичним врегулюванням війни в Україні. Великі зусилля зараз спрямовані на підтримку функціонування морського коридору, яким вивозиться українське зерно на експорт до країн, які цього потребують.

Однак цього замало, переконаний політик. Саме тому він і планує поговорити із Зеленським, щоб дізнатися думку українців і те, як вони ставляться до можливих переговорів на базі Туреччини. Таку ж роботу планують здійснити і з російською стороною.

Також Ердоган згадав розмову з путіним щодо участі останнього у саміті країн "Великої двадцятки". Як відомо, делегацію рф очолить Сергій Лаврів, хоча довгий час ходили чутки про можливий приїзд і самого російського президента.

"Чесно кажучи, під час останньої зустрічі з ним я сказав, що вважаю правильним, аби він приїхав до Індонезії, — зізнався турецький лідер. — Але він сам сказав: "Я зроблю оцінку, після чого доповім". […] Отже, пан путін радився зі своєю командою щодо відмови від саміту і зрештою дійшов такого рішення. Давати оцінку з цього приводу було б неповагою до нього самого і до його команди".

Крім інших гучних заяв Ердогана варто відзначити його позицію щодо протистояння рф і Заходу. Він упевнений, що західні країни, а особливо США, "атакують росію майже безмежно". Москва ж, на його думку, активно чинить опір. У чому це все проявляється, політик не уточнював.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо турецькій владі необхідні мирні переговори між Україною та росією щодо закінчення війни. Свою думку висловив посол Василь Боднар.

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Переговори #Реджеп Тайіп Ердоган