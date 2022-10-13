Чому Ердоган домагається зустрічі Зеленського і путіна: посол України перерахував причини

Василь Боднар прокоментував "Телеграфу" деякі мотиви мирних зусиль президента Туреччини

З самого початку війни позиція Туреччини щодо територіальної цілісності України не змінилась — Анкара підтримує Київ, але з огляду на економічні та суспільні причини турецька влада прагне все ж таки за допомогою дипломатії припинити бойові дії та всадити сторони за стіл переговорів.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю "Телеграфу" розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар, коментуючи заяви та ініціативи турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана щодо мирних перемовин між рф та Україною.

"З самого початку війни турецька сторона намагається знайти шлях до мирного вирішення конфлікту. Це відображається в їхніх посередницьких зусиллях, в вирішені конкретних питань. Але це не означає, що Туреччина нав'язує сторонам своє бачення та пропозиції. Вони створюють умови для можливих переговорів та консультацій… Cлово "мир" не знімається з порядку денного, оскільки це їхній основний політичний наратив, який вони намагаються проштовхувати і в діалозі з нами, і в діалозі з країною-агресором. Тобто це не означає, що вони пропонують саме так, як Ілон Маск запропонував ідеї, які неприйнятні для нас. В даному випадку з турецького боку мова йде тільки про рамку, а не про конкретику… Але позиція Туреччини базується на безумовній підтримці територіальної цілісності України, на невизнані "референдумів" і на тому, що Крим — український", — каже дипломат.

За його словами, в МЗС Туреччини заспокоюють, що Анкара займає чітку проукраїнську позицію, свідченням чого є політична, військово-технічна та інша допомога для України. А,турецькі канали комунікацій з країною-агресором використовуються турками для того, щоб допомогти Україні у вирішенні конкретних питань, "результатом цього є зернова угода, обмін військовополоненими" тощо.

Крім того, як додає Боднар, аби зрозуміти "миротворчу" мотивацію турецької влади варто враховувати внутрішньо-політичний контекст у Туреччині, оскільки наступного року там будуть парламентські і президентські вибори. Також потужним фактором в Туреччині наразі є громадська думка.

"Якщо подивитися на громадську думку в Туреччині, то близько 75% населення вважає, що країна має бути нейтральною, посередником та не допомагати жодній із сторін. Враховуючи реалії, все-таки турецька сторона в даному випадку більше допомагає Україні. Але насправді це як раз і відображається в пізніших заявах і коментарях з боку органів влади чи зі сторони президента Туреччини. Треба також виходити з того, що ця війна їм не потрібна (назвемо це прямо). І вони хочуть припинення військових дій, оскільки досить сильно перервалися економічні зв'язки, що існували в Чорноморському регіоні", — зазначає посол.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, Ердоган у серпні заявляв, що росія має повернути Україні Крим. При цьому президент Туреччини виступає за переговорний процес між Києвом та москвою. Для цього він готовий організувати майданчик для зустрічі між сторонами конфлікту.

Також ми писали про те, що на саміті ШОС у Самарканді (Узбекистан) Ердоган публічно принизив путіна. Після зустрічі з головою кремля глава Турецької Республіки заявив, що кривавий диктатор нібито хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні.