У путіна відреагували на заяву Зеленського щодо Мінська-3

у кремлі заявили про небажання Києва вести переговори

На саміті "Великої двадцятки", який 15 листопада відкрився на Балі (Індонезія), президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного "Мінська-3" не буде. Висловлювання глави держави вже встигли прокоментувати у кремлі.

Під час виступу перед лідерами G20 Володимир Зеленський назвав десять попередніх умов для початку переговорів із росією, у тому числі й виведення військ із території України. Також він заявив, що "Мінська-3" не буде, тому що "Ми не дозволимо росії чекати та нарощувати сили".

Прессекретар президента росії дмитро Пєсков відреагував на слова президента України про "Мінськ-3". На його думку, така заява свідчить, що Київ не бажає вести переговори. Про це пєсков розповів російському виданню РИА Новости.

"Заява Зеленського про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", — сказав речник путіна.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав головну умову для початку переговорів із росією.