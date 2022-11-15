У путина отреагировали на заявление Зеленского насчет Минска-3

в кремле заявили о нежелании Киева вести переговоры

На саммите "Большой двадцатки", который 15 ноября открылся на Бали (Индонезия), президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет. Высказывание главы государства уже успели прокомментировать в кремле.

В ходе выступления перед лидерами G20 Владимир Зеленский назвал десять предварительных условий для начала переговоров с россией, в том числе и вывод войск с территории Украины. Также он заявил, что "Минска-3" не будет, потому как "Мы не позволим россии ждать и наращивать силы".

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отреагировал на слова президента Украины про "Минск-3". По его мнению, такое заявление говорит о том, что Киев не желает вести переговоры. Об этом песков рассказал российскому изданию РИА Новости.

"Заявление Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", — сказал пресс-секретарь путина.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал главное условие для начала переговоров с россией.