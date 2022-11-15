"ВСУ не примут компромиссных решений": Залужный озвучил условие для переговоров с россией

Украинские военные будут сражаться до полного освобождения территории нашей страны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета штабов Марком Милли и выразил благодарность американскому народу за поддержку и высокую оценку действий украинской армии. Кроме того он повторил слова президента Владимира Зеленского о том, при каких условиях могут начаться переговоры с россией.

Как сообщил Залужный в своем телеграм-канале, он заверил своего американского коллегу в том, что украинская армия будет продолжать борьбу до тех пор, пока будут оставаться силы.

"Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – россия должна оставить все захваченные территории", — сообщил он.

Главнокомандующий добавил, что ситуация на фронте "стабильна и контролируема".

При этом Залужный отметил, что оккупанты продолжают давить на направлениях Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытне-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Вместе с тем ВСУ давят противника на Харьковском направлении, хотя и встречают там сильное сопротивление.

Что касается Херсонского направления, то там ВСУ "проводят стабилизационные работы и укрепляют рубежи обороны".

Напомним, накануне в сети появилась информация о том, что украинские военные якобы уже вошли в Олешки, что на левом берегу Днепра неподалеку от Херсона, однако пока подтверждения этому нет.