"Минска-3 не будет": Зеленский на G20 призвал закончить войну и рассказал, как это сделать
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Украина предлагает перечень из 10 шагов к миру
На Бали продолжаются мероприятия саммита "Большой двадцатки", на которой присутствуют мировые лидеры. Одна из важных тем обсуждения — война в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к лидерам G20 с помощью видео. Он рассказал как видит мир Украина и настаивает на повоенном закреплении архитектуры безопасности.
Слова президента публикует The Guardian. Зеленский сказал, что пришло время остановить "российскую разрушительную войну". Он также отметил, "Минска-3" не будет: "Мы не позволим россии ждать и наращивать силы". Напомним, что Минские соглашения это договоренности о временном перемирии, заключенные в 2014-2015 гг.
Про ядерный шантаж россии
Зеленский сказал, что никто не в праве шантажировать мир ядерной катастрофой. Он отметил, что россия превратила Запорожскую АЭС в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".
10 шагов для мира по формуле Украины от Зеленского
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Выведение русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Зеленский обратился к международному сообществу, чтобы предотвратить повторение российской агрессии и "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности". Отметим, что россия была представлена не президентом, а главой мид сергеем лавровым.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ООН приняла резолюцию о том, что Украина может потребовать у россии репараций. Украинские военные также отметают все варианты переговоров, кроме тех, где россия отводит свои войска.