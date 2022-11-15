"Минска-3 не будет": Зеленский на G20 призвал закончить войну и рассказал, как это сделать

Украина предлагает перечень из 10 шагов к миру

На Бали продолжаются мероприятия саммита "Большой двадцатки", на которой присутствуют мировые лидеры. Одна из важных тем обсуждения — война в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к лидерам G20 с помощью видео. Он рассказал как видит мир Украина и настаивает на повоенном закреплении архитектуры безопасности.

Слова президента публикует The Guardian. Зеленский сказал, что пришло время остановить "российскую разрушительную войну". Он также отметил, "Минска-3" не будет: "Мы не позволим россии ждать и наращивать силы". Напомним, что Минские соглашения это договоренности о временном перемирии, заключенные в 2014-2015 гг.

Про ядерный шантаж россии

Зеленский сказал, что никто не в праве шантажировать мир ядерной катастрофой. Он отметил, что россия превратила Запорожскую АЭС в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".

10 шагов для мира по формуле Украины от Зеленского

Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Выведение русских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

Зеленский обратился к международному сообществу, чтобы предотвратить повторение российской агрессии и "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности". Отметим, что россия была представлена не президентом, а главой мид сергеем лавровым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ООН приняла резолюцию о том, что Украина может потребовать у россии репараций. Украинские военные также отметают все варианты переговоров, кроме тех, где россия отводит свои войска.