ООН приняла важную для украины резолюцию о "репарациях" Украине: подробности
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Документ поддержали почти 100 стран
Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию о том, что Украина сможет требовать репарации у россии за военное вторжение.
Как сообщает "Европейская правда", всего резолюцию поддержали 94 страны, а против выступили лишь 14, еще 73 решили воздержаться. В тексте содержится призыв к россии о возмещении ущерба, причиненного Украине с момента начала вторжения.
Отмечается, что поддержавшие документ страны признают, что россия должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине. Это включает в себя ее агрессию, а также нарушение положений Статута ООН.
Также страны подписанты настаивают на необходимости создания международного механизма, с помощью которого можно будет восстановить ущерб причиненный россией Украине.
В резолюции также говорится о создании "международного реестра ущерба", в котором будут содержаться сведения о нанесенном ущербе физическим и юридическим лицам, а также государству Украина.
Среди стран, которые проголосовали против: Багамы, Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, россия, Сирия, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве.
Стоит напомнить, что только на шестой месяц большой войны более 3,5 миллиона человек в Украине потеряли собственное жилье. В целом войска россии атаковали гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные.