Зерновой проект для всего мира и формула безопасности: главные заявления Зеленского на саммите G20 (полное видео)

Украинский президент в речи остановился на жизненноважных вопросах безопасности в мире и Украине

Зерновая сделка с россией заканчивается уже 19 ноября, но в Украине надеются на ее продолжение. Даже более — на саммите "Большой двадцатки" президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением в котором не только расписал формулу безопасности в мире как ее видят в Украине, но и предложил расширить и обновить зерновое соглашение в рамках программы Grain From Ukraine.

Стоит отметить, что в своем обращении президент Украины обращался к G19, вероятно, вычеркнув россию из списка влиятельных стран мира. Зеленский отдельно остановился на аспекте продовольственной безопасности для мира в описании предложенной Украиной формулы.

Проект Grain From Ukraine

Владимир Зеленский рассказал о начавшемся проекте поставок зерна в наибеднейшие страны мира. В частности первое судно уже вышло из порта доставляя 27 тонн пшеницы в Эфиопию. Этого хватит, чтобы прокормить 100 тысяч человек на год, отметил президент. Он предложил 19 странам-участницам присоединиться к программе. Украина может поставить 45 млн тонн продовольствия, что поможет преодолеть кризис в мире.

Расширение зерновой сделки

Зерновую сделку нужно не просто не отменять, но и расширять — Зеленский рассказал о планах добавить два порта в нее. Это Николаев и "Ольвия" в Николаевской области. Второй порт находится на левом берегу Бужского лимана в 25 км от Николаева.

Безопасность в мире и прекращение войны в Украине

Президент Украины предложил G19 10 аспектов мира, среди которых кроме продовольственной — энергетическая и ядерная безопасность. Для наступления мира он упомянул возвращение всех пленных и депортированных, отвод российских войск и прекращение боев, восстановление целостности Украины и создание новой архитектуры безопасности в мире, чтобы российская агрессия больше не повторилась. Он также высказался против переговоров с россией в Минском формате.

"Телеграф" сообщал, что в россии уже отреагировали на слова Зеленского о переговорах — по их мнению Украина не желает вести переговоры. Отметим, что накануне саммита в Индонезии в Турции встретились представители США и россии. Тема переговоров осталась нераскрытой. Попытки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сыграть роль миротворца в войне россии против Украины могут незначительно ослабнуть — не достигнув результата он может сосредоточиться на конкретных шагах, например, продлении зернового соглашения, считает политтехнолог Тарас Березовец.