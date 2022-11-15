Российская сторона снова обвинила Киев в нежелании возвращаться к переговорам

Глава министерства иностранных дел россии сергей лавров, прибывший на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию в футболке, принт на которой напоминал украинский трезубец, заявил, что украинская сторона срывает переговоры с рф.

Как во вторник, 15 ноября, пишут росСМИ, об этом пропутинский политик сказал во время пресс-конференции с журналистами, отметив, что во время саммита G20 ему удалось провести короткие беседы с президентом Франции Емануелем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Во время диалога с представителями стран, которые с первых дней полномасштабной войны систематически высказываются в поддержку Украины, лавров заявил, что Киев не только блокирует, но и срывает вероятность возвращения к переговорному процессу с россией. В свою очередь французский лидер подтвердил свои планы продолжать контакты с владимиром путиным, чтобы найти пути урегулирования военного конфликта.

Кроме того, лавров в очередной раз подчеркнул, что российская сторона от переговоров с Украиной никогда не отказывалась.

"Из выступления Зеленского на G20 вывод: никаких советов Запада о переговорах с рф он не слушает, его риторика была русофобская, агрессивная", — сказал путинский приспешник.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность возвращения к переговорам с россиянами. Украинский гарант заявил, что готов начать диалог с россиянами, однако исключительно при соблюдении условий Киева.