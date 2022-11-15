"Нехай весь світ дивиться на варварів": у мережі обговорюють ракетний удар росії по Україні під час G20

росія вкотре на весь світ показала свою варварську натуру

Поки в Індонезії відбувається саміт країн "Великої двадцятки" (G20), на якому виступив, у тому числі, і президент України Володимир Зеленський, росія, мабуть, вирішила провести чергову провокацію у властивій для неї манері.

Так, під час першого дня зустрічі глав держав, росія завдала удару по Україні. Згідно з попередньою інформацією, у столиці нашої країни під час ракетної атаки сталося два "прильоти" по багатоквартирних будинках. Ще кілька ракет було перехоплено у повітрі за допомогою української ППО. При цьому за кілька днів до удару спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав українців про можливу російську атаку під час саміту.

Українські громадські та політичні діячі вже встигли відреагувати на зухвалу атаку росіян. У мережі удар по Україні хоч і викликав гнів, але, зважаючи на все, нікого не здивував, оскільки росія дуже часто таким чином шле "меседжі" під час важливих подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що армія росії продовжує обстрілювати об’єкти української критичної інфраструктури. Після чергової масованої атаки "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла по всій країні.

Також ми повідомляли про те, що глава мід рф сергій лавров, який прибув на саміт G20, знову звинуватив Київ у небажанні повертатися до переговорів.