На Україну чекає нова ракетна атака? Військові назвали дату

Наслідки можуть бути дуже сумними та непередбачуваними

Ейфорія через звільнення Херсона від російських окупантів трохи запаморочила голови українцям. Однак військовослужбовці не дозволяють собі розслабитися і попереджають про нові ймовірні провокації з боку рф. Так, загарбники здатні здійснити черговий масований ракетний удар по мирних містах України найближчими днями. Цілком імовірно, що це збігатиметься з датами проведення саміту "Великої двадцятки" в Індонезії.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає "Телеграф". Зазначимо, що засідання G20 заплановане на 15 та 16 листопада.

Як наголошує військовослужбовець, наразі у армії росії немає не такого величезного запасу снарядів, як був використаний, наприклад, під час атаки 10 жовтня. Саме тому ворогові необхідна невелика "перепочинок", щоб отримати додаткове озброєння та підготувати свою техніку до чергового "залпу".

"Вони накопичують свій запас, щоб у певний момент завдати удару", — підкреслив Юрій Ігнат.

Цілком можливо, що удар у дні саміту "Великої двадцятки" можуть стати ще однією "демонстрацією сили" з боку російської федерації.

Нагадаємо, що російський диктатор владимир путін від поїздки до Індонезії відмовився. Натомість делегацію рф очолить міністр закордонних справ сергій лавров.

Тим часом не буде присутній на заході і український лідер Володимир Зеленський. Однак він, цілком імовірно, виступить перед політичними зборами в режимі онлайн.