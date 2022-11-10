росія готує масований удар по Україні? Про що попереджають ЗСУ

Ворог усвідомив, що поодинокими випусками ракет нічого не доб'ється

російська федерація готується до здійснення чергового масованого ракетного удару по мирних українських містах. Зокрема, ворог почав накопичення боєприпасів для нової атаки енергетичної інфраструктури України.

Як у четвер, 10 листопада, під час ефіру національного телемарафону єдиних новин повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, останніми днями російський ворог посилив спроби атакувати Донеччину, за яку зараз йдуть вкрай жорстокі бої зі Збройними українськими силами. Росіяни залучили досить велику кількість авіаційних підрозділів, проте українські винищувачі впевнено роблять свою справу, вибиваючи окупантів.

За словами представника командування ППО СВ України, окупанти почали усвідомлювати, що поодинокі ракетні удари або обстріл безпілотниками нічого не дає, тож, ймовірніше за все, вони частково змінять тактику і наростять запаси для більш масованих ударів.

"А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири — ворог кілька місяців накопичував свої засоби", — пояснив він.

Ігнат також додав, що наразі російські заводи, які поновлюють запаси ракет, вимушено працюють у три зміни.

"Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру", — припустив речник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український президент Володимир Зеленський попередив жителів України про ймовірність посиленого обстрілу низки об'єктів критичної інфраструктури, зазначивши, що українська сторона посилено готуються до відповіді.

Також нагадаємо, як росія завдала масованого ракетного удару по багатьох українських містах. В результаті обстрілів усередині жовтня було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки.