"Готуємось відповідати": Зеленський попередив про підготовку росіянами нового масштабного удару

У наступному ударі можуть бути використані іранські ракети.

Окупанти готуються до завдання ще одного масштабного удару по об’єктах української критичної інфраструктури, проте Україна готує "відповідь".

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, росіяни знову застосували іранські безпілотники проти об’єктів цивільної інфраструктури та хоч багато з них збили, але є і влучання.

"Ми також розуміємо, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. У тому числі й для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємось відповідати", — сказав він.

При цьому президент нагадав, що останнім часом з’являється все більше повідомлень, що до Чорного моря не вийшов жоден корабель, здатний нести крилаті ракети "Калібр". Також він зазначив, що чим менше залишається від російського Чорноморського флоту, тим безпечнішим стає Чорне море.

"І обов’язково буде такий день, коли ми зможемо дати звіт, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі", — додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, через енергетичний тероризм росії значні пошкодження або повну руйнацію торкнулося близько 40% об’єктів енергетичної сфери України. Інженери намагаються максимально швидко відновлювати лінії для відновлення подачі електроенергії, проте часто бракує необхідного обладнання.