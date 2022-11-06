Стало відомо, скільки енергоінфраструктури України знищено ударами з боку росії

Російські атаки на інфраструктуру продовжуються, що призводить до ще більших руйнувань

Через енергетичний тероризм рф значні пошкодження або повна руйнація торкнулися близько 40% об’єктів енергетичної сфери України. Фахівці-інженери намагаються максимально швидко відновлювати лінії для поновлення подачі електроенергії, проте часто для цього не вистачає необхідного обладнання.

Такі дані повідомляє видання The New York Times у своєму великому матеріалі, присвяченому можливому колапсу критичної інфраструктури у Києві. Іноземні журналісти наголошують: наразі ситуація з електропостачанням в Україні досить складна, а удари росіян продовжуються.

Для того, щоб хоч якось постачати абонентам електроенергію, "Укренерго" доводиться постійно просити українців економно споживати електрику. Також регулярно вводяться аварійні або погодинні відключення світла.

Лише у неділю, 6 листопада, такі заходи заплановані у семи областях України. Подібні обмеження стосуватимуться Київщини (і Києва в тому числі), Чернігівщини, Черкащини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини та Полтавщини.

Столицю ж і зовсім готують до того, що через регулярні атаки російської армії може статися серйозний колапс усіх систем, які постачають жителям світло, опалення та воду. Мер столиці Віталій Кличко вже закликав населення за можливості виїхати до передмістя чи інших областей — щоб пережити холодну пору року без особливих ексцесів.