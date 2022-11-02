Можна впоратися і без електрики: як зарядити телефон під час вимкнення світла

Навіть із здавалося б безвихідної ситуації можна знайти вихід.

Через обстріли росії по об’єктах енергетики в багатьох містах України ввели планові відключення світла. Добре, коли є графік відключень, проте буває так, що можна залишитися без світла несподівано. Щоб не залишитися без зв’язку, важливо, щоб мобільний телефон був заряджений. Але що робити, якщо гаджет сів?

Виявляється, все досить просто і є щонайменше п’ять способів, як зарядити свій телефон під час відключення електрики, пише vikna.tv. Однак все ж таки намагайтеся завжди тримати свої девайси зарядженими.

Як зарядити телефон без електрики

Повербанк — найпростіший і найшвидший спосіб. Головне, щоб портативне зарядне було "повним".

Велосипедний генератор – ефективний спосіб, але доведеться розібрати велосипед. У колесі цього автомобіля є мініатюрний генератор, завдяки якому можна зарядити акумулятор від руху.

Машина — якщо у вас чи ваших знайомих/сусідів є автомобіль, то свій гаджет можна зарядити від нього. Головне, щоби була автомобільна зарядка для телефону.

Від ноутбука — якщо комп’ютер заряджений, можна зарядити телефон, приєднавши до нього кабель USB. Процес не швидкий, але допоможе залишатися на зв’язку.

Від колонки – спосіб, аналогічний попередньому. Якщо вдома є потужна колонка, телефон можна зарядити від неї.

Також "Телеграф" розповідав, чому не можна залишати мобільний телефон на зарядці на всю ніч. Як би ідея прокинутися з максимальним відсотком не здавалася гарною, краще не робити. А ще ми писали, за яких відсотків оптимально ставити смартфон заряджатися.