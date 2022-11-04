Топ-5 побутових приладів, які "крадуть" ваші гроші: прості лайфхаки заощадять електроенергію

Варто скоротити використання деяких електроприладів і в рахунках з’являться менші цифри

У зв’язку з ворожими ударами по об’єктах енергетики українців просять економити електроенергію, щоб не навантажувати надто мережі. Є щонайменше п’ять побутових приладів, які споживають найбільше світла. Якщо залишити пристрій підключеним до мережі, він споживатиме електрику, навіть якщо ви ним не користуєтеся.

Видання Express пише про лайфхак, який допоможе заощадити енергію та гроші. Його суть у тому, щоб менше користуватися головними "крадіями" електрики або зовсім вимкнути ці п’ять приладів.

Телевізор

Один із найбільш енергоємних пристроїв у будинку, навіть коли перебуває в режимі очікування. Вам доведеться докласти зусиль, щоб встати та вимкнути телевізор із розетки, але це буде коштувати грошей, які ви заощадите.

Холодильник та морозильна камера

Потужність побутового холодильника зазвичай становить від 100 до 250 Вт, експлуатація одного цього пристрою обходиться в круглу суму. Ви не можете просто вимкнути холодильник, але є способи забезпечити його максимально ефективну роботу. Найпростіший спосіб переконатися, що холодильник працює належним чином, це регулярно очищати його як зовні, так і всередині. Зокрема, очищення приладу всередині та утилізація будь-яких прострочених продуктів гарантують, що холодильнику не потрібно працювати так старанно, щоб зберігати продукти охолодженими або замороженими.

Ігрові приставки

Вимкнувши ігрову приставку, ви також зможете заощадити на рахунках за електроенергію. Якщо ігрова консоль підключена до мережі, пристрій перевірить оновлення або повідомлення, навіть коли він перебуває в режимі очікування.

Будильник

Навіть така дрібниця, як будильник, підключений до мережі, значно збільшить річний рахунок за електроенергію. Краще відключити годинник, коли він не використовується.

Також "Телеграф" розповідав, які кухонні прилади – найбільші "пожирачі енергії". Невеликі правила при їх використанні допоможуть не марнувати світло. Також ми писали, що робити при аварійному відключенні електрики.