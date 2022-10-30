Способи підготуватися до відключення електроенергії: нюанси, про які багато хто забуває

Важливо мати продуманий план на випадок НП

Українців готують до ймовірних відключень світла — вони можуть бути як плановими, так і аварійними через російські обстріли. Для того, щоб успішно пройти складний період потрібно, щоб будинок був утеплений та електропроводка була справною.

Для успішного виживання у складних обставин є кілька хитрощів. Наприклад, потрібно мати сімейний план — якщо відключення енергії відбудеться несподівано і тривалим варто переконатися, що всі члени сім’ї знають куди йти і що робити, щоб знайти інших.

Якщо у вашій морозилці є місце, варто заморозити пару пляшок з водою. Коли електрику відключать, їх можна перекласти в холодильник, щоб утримати в ньому низьку температуру і зберегти продукти.

Майте запас енергії в батарейках та пауербанках. Стануть в нагоді також пристрої на сонячній зарядці. Вони допоможуть не лише заряджати гаджети, а й дізнатися про новини, наприклад — радіо.

Майте альтернативне джерело приготування їжі, якщо ваш будинок не обладнаний газом. Стане в нагоді також і запас готової їжі, наприклад консервовані супи.

Тримайте воду та все необхідне для виживання у легкодоступному місці. Важливо, щоб ви не шукали все у темряві, якщо відключення припаде на вечірній час доби.

Варто продумати і те, що без електроенергії не працюватимуть багато звичних речей — електрозапалювання плити, банкомати, автозаправки. Ці нюанси краще обміркувати заздалегідь.

Раніше "Телеграф" розповідав, як жити, якщо відключили водопостачання надовго — як вимитися трьома склянками води, або що робити, якщо немає газу. Можна готувати як у будинку, так і на вулиці – є різні способи.