По Украине с утра выпущены десятки ракет: Залужный назвал цифру

Главнокомандующий ВСУ рассказал, сколько ракет удалось сбить украинским защитникам

Утро понедельника 10 октября началось с массированного обстрела Украины россиянами, которые атаковали Киев, Днепр, Львов, Житомир и другие города страны. Есть погибшие мирные жители и раненые. Известно, что российские военные выпустили по Украине 75 ракет, 41 из них была уничтожена украинскими силами противовоздушной обороны.

Такие данные озвучил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в своем Телеграм-канале. Он предупредил, что ракетная атака продолжается.

"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО", — говорится в сообщении Залужного.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. Но он отметил, что вражеская атака продолжается. Залужный призвал всех находиться в укрытиях.

Напомним, в Киеве сообщается о 8 погибших, еще 24 человека получили раны. Кроме того, возник пожар и загорелось много автомобилей. Власти призвали отказаться от поездок в столицу. Метрополитен приостановил работу. Под обстрел попал и знаменитый "мост Кличко", момент удара зафиксировали на видео.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на удары россии отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что нас пытаются стереть с лица земли и опубликовал видео с последствиями ракетных атак в Киеве.