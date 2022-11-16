На случай блэкаута: смогут ли украинцы получить пенсии в банках

Как будет работать банковская система во время длительных отключений электроэнергии

В связи с обстрелами со стороны рф объектов энергетической системы Украины, в стране были введены стабилизационные отключения света. Многие украинцы задаются вопросом, как получить пенсию или же оплатить коммунальные услуги в случае длительного отключения электроэнергии.

Как сообщают в Нацбанке, большую часть отделений закроют. Однако продолжат работу дежурные отделения на резервных источниках энергии. Об этом информирует издание "На пенсии".

На случай блэкаута Нацбанк разработал план подготовки банков. Украинцев успокоили, что банковская система не прекратит работу даже при условии длительных отключений света.

В связи с этим НБУ обратился к украинским банкам и предложил заранее принять некоторые меры. К примеру, увеличить остаток наличных денег в кассах, при этом разместив в дежурных отделениях сейфы для хранения наличных денег. Также дежурные отделения следует обеспечить резервными источниками питания.

Для клиентов должны быть подготовлены в открытом доступе списки работающих дежурных отделений. Они могут быть опубликованы на сайте, размещены на отделениях, которые будут закрыты во время блэкаута, а также их должны иметь контакт-центры и Нацбанк.

Напомним, что в декабре ожидается повышение пенсий в Украине. Стало известно, кому и на сколько поднимут выплаты.