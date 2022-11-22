Підвищення пенсії у грудні: у ПФУ розповіли, кого воно торкнеться

Окрім мінімальної пенсії зростуть й інші види виплат

У грудні Пенсійний фонд розпочне виплату підвищених пенсій українцям. Окрім підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2093 грн, є й інші причини для підвищення виплат.

Як зазначається на сайті ПФУ, крім іншого непрацюючим пенсіонерам з повним страховим стажем віком до 70 років та тим, хто отримує "страхові" пенсії, встановлюється пенсійна мінімалка на рівні 2500 грн або пропорційно від наявного стажу. Нагадаємо, повний страховий стаж становить 30 років для жінок та 25 для чоловіків.

Також буде змінено показник середньої зарплати для розрахунку пенсії з інвалідності або втрати годувальника для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та непрацездатних членів їхніх сімей. У ПФУ також назвали які суми зміняться пенсії. Наприклад, шахтарям буде надбавка до мінімалки +198 грн. і вона становитиме 6279 грн., а виплату у разі втрати годувальника сім’ям військових збільшили на 132 грн. до 4186 грн.

Види виплат, прив’язаних до прожиткового мінімуму, які зростуть із грудня

Збільшення пенсії за особливі заслуги перед Україною

Збільшення інших видів пенсії

Збільшення інших видів пенсії

Як раніше розповідав "Телеграф", в Україні 2023 року, щоб вийти на пенсію, українцям знадобиться більше працювати, ніж раніше — збільшено термін страхового стажу. Також повідомлялося, що якщо пенсіонер помер, але пенсію йому нарахували – вона стає спадщиною.