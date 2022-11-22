Повышение пенсии в декабре: в ПФУ рассказали, кого оно коснется

Кроме минимальной пенсии вырастут и другие виды выплат

В декабре Пенсионный фонд начнет выплату повышенных пенсий украинцам. Кроме повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2093 грн есть и другие причины для повышения выплат.

Как отмечается на сайте ПФУ, кроме прочего неработающим пенсионерам с полным страховым стажем возрастом до 70 лет и получающим "страховые" пенсии устанавливается пенсионная минималка на уровне 2500 грн или пропорционально от имеющегося стажа. Напомним, полный страховой стаж составляет 30 лет для женщин и 25 для мужчин.

Также будет изменен показатель средней зарплаты для расчета пенсии по инвалидности или потери кормильца для участников ликвидации аварии на ЧАЭС и нетрудоспособным членам их семей. В ПФУ также назвали на какие суммы изменятся пенсии. Например, шахтерам будет надбавка к минималке +198 грн и она составит 6279 грн, а выплату в случае потери кормильца семьям военных увеличили на 132 грн до 4186 грн.

Виды выплат, привязанных к прожиточному минимуму, которые вырастут с декабря

Увеличение пенсии за особые заслуги перед Украиной

Увеличение других видов пенсии

Увеличение других видов пенсии

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Украине в 2023 году, чтобы выйти на пенсию украинцам понадобиться больше работать, чем ранее — увеличен срок страхового стажа. Также сообщалось, что если пенсионер умер, но пенсию ему начислили — она становится наследством.