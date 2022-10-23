Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа":

В понедельник, 24 октября, мы вступим в девятый месяц с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины.

Безусловно, от войны потеряли и агрессор, и жертва агрессии. Но больше, конечно, Украина. Не мы ведь кроем рф ракетами, а она нас.

Как следствие падение ВВП в Украине – 30%, тогда как у россии – около 4%. Санкции, увы не дают должного эффекта. По крайне мере, пока. Тем более, что рф научилась их обходить.

К тому же, у нас инфляция под 30%.

Если еще пару лет продлится война, то даже после ее завершения понадобятся годы, а то и десятилетия на восстановление Украины. Развал инфраструктуры – это одно. Проблема будет еще и в самом функционировании экономики. К примеру, люди привыкли не платить налоги, а потом их заставить делать это будет крайне сложно.

В данный момент экономика Украины выживает исключительно за счет помощи зарубежных партнеров и теневой экономики.

Переломить ситуацию можно только победив врага. И лишь тогда можно отстраивать экономику. Что-то отстраивать сейчас – не особо имеет смысл. Потому что опять ударят-разнесут. Это сжигание денег, пускание их на ветер.

Проблема еще и в том, что мужчин у нас не выпускают за границу. Где они могли бы зарабатывать, направляя деньги в Украину. А в самой Украине крайне низкие зарплаты. Настолько, что некоторая часть людей предпочитает не работать. Порой получается экономически логичнее (не тратить время и деньги на дорогу) и безопаснее (угроза обстрелов) не ехать на официальную работу, а заниматься некой неофициальной шабашкой где-то поближе к дому. Дистанционно же работать могут далеко не все, тем более сейчас, когда идут постоянные отключения электроэнергии.