Работы стало больше, но инфляция растет – чего ждать от экономики в ближайшие месяцы

Национальный банк в ежемесячном макроэкономическом обзоре сообщил об относительном экономическом оживлении на фоне продолжающегося роста потребительской инфляции

В своем ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанк удивил трендом на оживление экономической активности в сентябре. В результате даже вырос спрос на рабочую силу и количество вакансий. Финрегулятор связывает это с сезонностью и частичным восстановлением логистических цепочек – работающим "зерновым коридором" в Черном море.

В то же время, замедляется мировая экономика, продолжает расти потребительская инфляция в Украине, вырос дефицит бюджета, который компенсируется за счет международной помощи и печатанием денег. Стоимость гривневых ресурсов (облигаций и кредитов) продолжает расти.

Мировая экономика замедляется

В мире усиливается инфляция. Основной причиной по-прежнему выступают высокие цены на энергоносители. Хотя в последний месяц они немного опустились из-за сокращения производства и падения спроса.

Инфляция замедлилась в США, но остается высокой в Турции и в Еврозоне. Дополнительными факторами замедления развития мировой экономики стало нарушение глобальных логистических цепочек и низкий уровень делового доверия в условиях ухудшения геополитической ситуации.

Центральные банки зарубежных стран повышают ключевую ставку (стоимость денег). В США она составляет 3,25%, в Европе – 2,5%, в Великобритании – 2,25%, что является максимальным значением с 2008 года. Напомним, в Украине ключевая ставка (у нас она называется учетной ставкой НБУ) с мая составляет 25%.

Ресурсы, которыми торгует Украина

Относительно стоимости сырья, важного для внешнеторгового сальдо Украины, ситуация разная. С одной стороны, цены на энергоносители, которые мы импортируем, немного упали из-за низкого спроса. Это, в первую очередь, касается нефтепродуктов и природного газа. Впрочем, их стоимость все равно остается высокой.

До войны основную валютную выручку Украина получала от экспорта агропродукции, железной руды и стали. Цены на зерно растут на фоне глобального продовольственного кризиса. Он возник в результате нападения россии на Украину, после ограничения поставок зерна из Украины и рф, а также удобрений из рф и беларуси. Впрочем, украинское зерно продается со значительным дисконтом.

Цены на железную руду и сталь, напротив, падают из-за замедления производства в Европе и Китае. Это плохо для украинской металлургии и так потерявшей 40% производства стали в разрушенном россиянами Мариуполе.

Инфляция

Инфляция в Украине продолжила рост из-за увеличения монетарной массы Нацбанком. Простыми словами – из-за продолжения печати денег.

В сентябре инфляция составила 24,4%. В августе она составляла 23,8%. Ускорение было обусловлено последствиями войны рф против Украины. Это нарушение цепочек снабжения, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса. Инфляционные ожидания продолжают ухудшаться.

Между тем рост цен сдерживают фиксация тарифов на коммунальные услуги, частичное налаживание цепей поставки.

"Инфляция остается восходящей, но контролируемой. И что важно, по итогам 9 месяцев она немного лучше последних ожиданий НБУ. Это дает осторожный оптимизм, что по итогам года потребительская инфляция удержится в пределах до 30%", — написал глава налогового Комитета Рады Даниил Гетманцев.

Потребительские цены продолжили рост из-за увеличения себестоимости производства и корректировки официального валютного курса в июле до 36,7 грн/долл. Быстрее дорожали отдельные продукты питания на фоне роста затрат на их производство и снабжение. Это большинство обработанных продуктов, производимых в Украине.

Из-за ограниченного предложения дорожали мясные продукты. Из-за роста стоимости импорта росли цены на рис, цитрусовые, бананы. Из-за сезонности и потерь от войны сильно подорожали куриные яйца.

Экономическая активность оживилась

Исследование малого и среднего бизнеса (МСБ), проведенное Advanter в сентябре, показало самое низкое с начала полномасштабной войны количество остановленных бизнесов – 11%. В то же время доля нарастивших производство возросла до 8%.

Основными проблемами бизнеса остаются рост производственных затрат и логистика. В то же время уменьшились оценки нехватки топлива и рабочей силы.

Об этом свидетельствуют и другие индикаторы: улучшились ожидания деловой активности, увеличилось количество проданных железнодорожных билетов, увеличилось количество регистрации физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Значительную поддержку экономической активности оказывают сельскохозяйственные работы. Хотя объемы урожая в этом году на 45% ниже, чем в прошлом из-за уменьшения посевных площадей.

Ожидается снижение предложения лука и сезонных фруктов из-за дождливой погоды, дефицита тепличной продукции из-за холодов и дефицита ряда овощей из-за нехватки овощехранилищ.

В то же время прогнозируется, что урожай гречки и картофеля будет достаточным для обеспечения внутренних потребностей.

В животноводстве продолжается оживление активности на фоне избытка кормов. Отдельные предприятия наращивают поголовье свиней, пчеловоды ожидают высокий урожай меда.

Благодаря работе "зернового коридора" оживляется производство подсолнечного масла. Части производителей пищевой промышленности удалось переориентироваться на экспорт и нарастить объемы производства.

Активизация газодобычи, которая стала возможна после деоккупации Харьковщины в сентябре, поддерживает машиностроение. Проведение посевной стимулирует химическую промышленность. Напомним, что основным сырьем для производства азотных удобрений является газ.

До ракетных ударов 10 октября наблюдалось наращивание экспорта электроэнергии в Европу, что давало Украине более 100 млн евро валютной выручки ежемесячно. Впрочем, ракетные удары оккупантов по объектам энергетики в начале недели привели к остановке экспорта.

Нацбанк отмечает, что все эти положительные факторы носят преимущественно сезонный характер.

Рынок труда

Сезонное оживление экономики активизировало спрос на рабочую силу. Анализ сайтов в сфере занятости (work.ua, robota.ua, OLX Работа) показал, что рост резюме замедлился, в то время как увеличение вакансий продолжалось. В сентябре количество вакансий выросло до 54% от довоенного периода. Больше всего предложений в Киеве и Львове.

Уровень безработицы при этом остается высоким. Доля нетрудоустроенных по опросам Gradus остается практически без изменений с мая – около 34% опрошенных. Умеренно растет количество работающих за счет тех, кто имел работу, но не работал. Однако доля потерявших работу с момента полномасштабного вторжения остается неизменной – около 30% незанятых с мая по сентябрь.

По опросу Европейской бизнес асоциации (ЕБА), большинство предприятий (53%) планируют оставить количество работников без изменений в 2023 году. Но планов на сокращение персонала (28%) больше, чем на увеличение (19%).

Одной из перспективных областей в Украине остается IT-сектор. Там количество вакансий растет быстрее, чем в других отраслях.

"Большинство адаптировались к полномасштабной войне, обеспечили комфортные условия труда, нашли новые контракты. Но мы видим большую перспективу для отрасли, и одна из задач Минцифры — стимулировать появление специалистов. Вполне спокойно мы можем иметь не 300, а 500 тысяч ИТ-специалистов. Рабочих мест будет достаточно", — говорил в интервью Телеграфу министр цифровой политики Михаил Федоров.

Очевиден также тот факт, что большинство украинцев стали беднее во время войны. По состоянию на август 2022 года 70% украинцев заявили, что финансово пострадали из-за полномасштабной войны рф против Украины, по опросу КМИС.

Также на экономику оказывает давление повышенная миграция населения. Как внутри страны, так и за границу.

По данным ООН, на 30 сентября из Украины выехало 13,4 млн человек. Вернулось – 6,3 млн. Часть этого движения носила маятниковый характер – некоторые возвращались в Украину навестить родственников, взять вещи, оформить документы и т.д. В настоящее время за пределами Украины статус временной защиты получили 4,2 млн человек. Только 13% из них намерены вернуться в Украину в течение следующих трех месяцев.

По данным Международной организации миграции (МОМ), количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) составляет почти 7 млн по состоянию на конец августа. Из них по состоянию на 18 сентября зарегистрировано как ВПЛ 3,2 млн человек.

Дефицит бюджета

В сентябре дефицит государственного бюджета резко вырос, что типично для этого месяца. Однако в этом году объем дефицита был значительно больше, чем в довоенные времена, из-за существенного наращивания расходов. В январе-сентябре отрицательное сальдо достигло 493 млрд грн.

Основными источниками финансирования дефицита были международная поддержка (в том числе за счет накопленных ресурсов в иностранной валюте в предыдущем месяце) и выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Нацбанком. Это, в сущности, является эмиссией денег. Объем эмиссии оставался в анонсированных объемах – 30 млрд. грн в месяц. При этом рыночный спрос на ОВГЗ остается низким из-за их низкой доходности.

Доходы бюджета, без учета грантов, выросли год к году в сентябре. В значительной степени это обусловлено ситуативным фактором – незначительным возмещением НДС (1,6 млрд грн по сравнению с 9,5 млрд грн в августе).

Расходы госбюджета превышают прошлогодние объемы более чем вдвое, несмотря на замедление темпов роста в сентябре. Такой значительный прирост расходов связан с расходами на оборону (прежде всего на денежные выплаты военным). Также, по всей видимости, увеличились капитальные расходы, что обусловлено восстановлением инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Финансовый сектор

Что касается внешней торговли, то негативное торговое сальдо страны несколько сократилось в августе за счет "зернового коридора". Но все равно остается выше довоенного показателя. Из-за разблокированных портов в августе удалось экспортировать около 1,5 млн тонн продовольствия. В то же время импорт остается неизменным.

Импорт энергоносителей даже несколько уменьшился по сравнению с предыдущими месяцами, учитывая практически отсутствующий импорт газа и уменьшение закупок нефтепродуктов в условиях насыщения внутреннего рынка.

С начала войны Украина получила почти $20 млрд финансовой помощи в виде грантов и заимствований. Однако финансовый сектор продолжает находиться в кризисе из-за высокой стоимости денег. Нацбанк жалуется на низкие ставки по ОВГЗ и депозитам, что не стимулирует привлечение гривневых активов государством и банками.

Поэтому сохраняется высокий спрос на валюту в качестве инструмента сбережения. Агрессивные заявления и террористические действия россии на фоне сохранения дефицита наличной иностранной валюты привели к ситуативному росту спроса на наличном валютном рынке. Это обусловило увеличение объема валютных интервенций в сентябре со стороны Нацбанка.