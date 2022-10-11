Курс доллара расти пока не будет? В работе НБУ заметили одну странность

Есть один нюанс которым говорит о возможном курсе доллара

Курс наличного доллара в Украине стабилизировался — на черном рынке он держится на уровне 41-41,45 грн, а в банковских обменниках – от 40,5 до 41,4 грн. Это говорит о стабилизации заокеанской валюты и некоем укреплении гривны, которая еще в сентябре в некоторые дни превышала отметку в 43 гривны за доллар.

По словам экономического эксперта Даниила Монина, из двух стратегий – валютных интервенций и официальной девальвации гривны, НБУ выбрал первый, расходуя доллар из международных запасов Нацбанка. Эта стратегия и позволила удержать и даже снизить курс доллара ниже 42 гривен.

Как гласят данные сайта Национального банка Украины с 3 по 7 октября были проданы 615,7 млн дол., что говорит о снижении паники на валютном рынке и некоем его насыщении. К примеру, с 19 по 23 и 26 по 30 сентября НБУ были проданы почти $745 и $867 млн соответственно, то есть дефицит наличной американской валюты понемногу снижается.

То есть можно предположить, что пока курс доллара будет стабильным и резких скачков ждать не стоит, правда, как долго это продлится – неизвестно.

По мнению эксперта Алексея Куща, в целом рост курса доллара к гривне неминуем, но он будет плавным и вряд ли превысит в октябре 42 гривны.