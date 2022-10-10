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Курс доллара будет расти – эксперт рассказал, как и почему

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Гривна будет девальвировать
Гривна будет девальвировать

Курс доллара будет расти

Курс наличного доллара пока относительно стабилен, но этот период по мнению экспертов, продлится недолго.

Так, как пишет на своей странице в Facebook экономический эксперт Алексей Кущ, раньше гривна была циклической валютой – так летом она укреплялась, а осенью девальвировала. Пик обесценивания гривны приходился на зиму, в начале января, но теперь эта сезонность практически стерта.

"Сегодня курс зависит от нескольких базовых факторов и важнейший из них — динамика международной помощи, то есть количество валюты, входящей на счета Нацбанка. Теперь с этим стабильно. Пакет финансирования на ближайшие два-три месяца сформирован", – подчеркивает эксперт.

Куда более неприятным фактором для стабильности гривны является война, из-за которой к примеру страна теряет поступления от агроэкспорта, а в будущем году будут засеяны максимум 50% посевных площадей.

К тому же во всем мире ожидается крупнейшая экономическая рецессия, то есть падение экономик, от которой капиталы спасаются в США, то есть курсы всех основных мировых валют будут падать в сравнении с долларом.

"Гривна будет девальвировать в любом случае, даже если бы не было войны, но этот фактор ее ускоряет, а финансовая помощь — тормозит", — подчеркивает эксперт.

Как сообщал ранее Алексей Кущ, вероятнее всего курс доллара в октябре составит 42-45 гривен.

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