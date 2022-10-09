Доллар на черном рынке стабилен: что может вызвать его рост

Стабилизации гривны способствовал механизм безналичной покупки валюты на депозит

Доллар в Украине зафиксировался на сумме около 41 гривны. Перспективы у украинской валюты остаться стабильной по отношению к американской весьма неплохие.

Как отмечается в анализе валютной ситуации на сайте "Минфин", Украина ожидает поступления международной помощи из разных источников. Это один из важных источников финансирования дефицита бюджета. Страхует гривну от обвала и покупка населением валюты через депозиты в банках. Курс в этом случае ниже чем в обменниках, но средства выдаются только после нескольких месяцев.

Отмечается, что за два месяца депозитов оформили на 300 млн долларов. Уже через пару месяцев ожидается увеличение ее вдвое. Если система будет работать как надо, количество вкладов будет только расти. Если нет и с возвратом будут проблемы — это спровоцирует новое давление на курс гривны к доллару и USD подорожает. Пока механизм депозитов позволил снизить давление на рынок наличного доллара и незначительно укрепить гривну. На утро воскресенья девятого октября цена на доллар на наличном рынке удерживается на уровне 40,85 / 41,05 грн.

Курс доллара в обменниках в Украине

Как отмечают эксперты, для поддержания валюты НБУ продает золотовалютные резервы. Количество продаваемой валюты растет и, чтобы сохранить запасы, Нацбанк может поднять стоимость доллара по 39-40 грн. При этом резких колебаний ожидать до 2023 не стоит, считает часть аналитиков.